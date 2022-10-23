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سوريا ترحب بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني

سوريا ترحب بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعربت سورية عن ترحيبها بإعلان الجزائر المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، مؤكدة أنه يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الأحد: تعرب الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن” مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، والذي عقد بالجزائر خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 13 من تشرين الأول 2022.

وأضافت الوزارة: كما تعرب عن تقديرها ودعمها لمبادرة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية.

وتابعت الخارجية: إن سورية ترى أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

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