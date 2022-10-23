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القضاء الإيراني ينشر مقاطع لأعمال الشغب التي حصلت في سجن إيفين

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران مقطع فيديو يشرح بعض تفاصيل أعمال الشغب التي حصلت في سجن إيفين مؤخراً.

العالم - إيران

ومقطع الفيديو الذي نشر تحت عنوان "إخفاق الهروب" يشرح على لسان مدير العنبر السابع بالسجن وكذلك من خلال اللقطات التي وثقتها كاميرات السجن، تفاصيل محاولات الشغب التي أثارها اللصوص القابعين بالعنبر السابع، المخصص بمداني السرقة.

ويؤكد أن الأحداث بدأت بتمارض أحد السجناء حيث ينقله المخططون، وما أن تفتح باب العنبر حتى يهجم حوالي 20 سجيناً ويتسللوا مع سجناء آخرين إلى سائر الأقسام، مضرمين النار في مختلف أقسام السجن.

ويخفق المتسللون في الفرار بعد أن تتقطع بهم السبل أينما توجهوا، حيث سقط جراء أعمال الشغب هذه 8 قتلى من السجناء.

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