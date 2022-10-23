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مراسل العالم باليمن: قتلى وجرحى بينهم مدنيون إثر اشتباكات مسلحة بين ميليشيات العدوان وجماعة مسلحة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة العدوان

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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