استعدادات المنتخب الإيراني لخوض غمار مونديال قطر

خاص العالم

كما أعلن عن خططه لمستقبل المنتخب حيث أكد على أن الدولي السابق ومدرب فريق فولاد حاليا، جواد نكونام سيكون مساعدا للبرتغالي في طاقم المنتخب ليرتقي بعد مباريات كأس العالم إلى منصب المدرب الأول في المنتخب ويساعده كيروش لمدير فني. لكن هذا الأمر رفضته ادارة فريق فولاد بأن نكونام لن يترك فريقه حاليا للإلتحاق بالمنتخب.

هذا ويواصل المنتخب استعداداته بمعسكرات تدريبية قصيرة يتم استدعاء اللاعبين المحليين.

يستضيف برنامج "فار" هذه الليلة المدافع السابق والمدرب الحالي حميد رضا فرزانه الذي لعب لعدة أندية ايرانية لمناقشة الموضوع معه.. حيث يسلط البرنامج الضوء فيه على المعسكرات التدريبية للمنتخب الإيراني استعدادا لخوض غمار مونديال قطر وايضا اضافة مدرب محلي الى الطاقم التدريبي.

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