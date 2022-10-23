طهران تستضيف مؤتمر البيئة السابع للدول المطلة على بحر قزوين

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وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع السادس لاتفاقية طهران (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين) قرروا على تشكيل فريق عمل خاص بهدف حل القضايا ذات الصلة بهيكلة أمانة الاتفاقية، ونقل مقرها الدائم إلى المنطقة، مضافا إلى إقرار برنامج عملاني ومالي للعامين 2023 و2024 .

يذكر أن الاجتماع السادس لأعضاء الدول المتعاقدة في إطار اتفاقية طهران، عقد خلال الفترة 19 لغاية 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة الآذربيجانية باكو؛ حضرها كبار مسؤولي شؤون البيئة من إيران وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وآذربيجان.