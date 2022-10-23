التشويش على طائرات الاستطلاع المعادية لإيران من فاصلة 400 كيلومتر

العالم - إيران

وفي حديث له حول مختلف جوانب الصناعات الدفاعية في مجال الدفاع الجوي وتعاملها مع الحرب الالكترونية، قال أفشين نادري شريف: لقد حققت قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة إنجازات جيدة للغاية في مجال الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، وقد أنجزت فعاليات في السابق في مجال أنظمة القيادة ومنظومات الدفاع بما فيها المدفعية والصاروخية، ولكن أيا منها لم يجد طريقه إلى العرض في المعارض، والآن وضعناها جنبا إلى جنب للتوصل إلى مزيد من المعرفة بشأن الاحتياجات المستقبلية.

وأردف أن: العدو راهن كثيرا على السيطرة على الأجواء، فكان يبحث عن نقطة تفوقه في الجو.. ففي العقيدة الدفاعية للعدو أنه إذا تمكن من السيطرة على الأجواء فإن احتمال انتصاره سيكون كبيرا؛ وقد ناور الأعداء كثيرا على هذه القضية، حتى أن الكيان الصهيوني ادعى مؤخرا أنه تغلغل في أجواء إيران.

وتابع أن: عرض أنواع المعدات ورادارات الرصد ومنظومات الدفاع الجوي، يوجه هذه الرسالة إلى الأعداء بأن أجواء إيران لا يمكن اختراقها بسهولة، فلقد تمكنا من التشويش على طائرات الاستطلاع المعادية من مسافة 400 كيلومتر، والعدو يدرك أن هذا المستوى من العلم والمعرفة قد تم توطينه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو عارف بقدراتنا، ويعلم أنه إذا ارتكب حماقة ما، فإنه سيتلقى عشرات أضعافها وسيتكبد ثمنا باهظا.