الدورة الـ18 للجمعية العامة لمنظمة "اوانا" تبدأ في طهران غدا

العالم - إيران

وسيشارك في هذا الاجتماع، الذي يعقد لمدة يومين ، حوالي 60 من رؤساء ومدراء وكبار المحررين لوكالات الانباء من 35 دولة عضوًا في منظمة "اوانا" OANA للبحث وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا، بما في ذلك تطوير وتعزيز التعاون الإعلامي.

وأعرب عدد من الضيوف المشاركين في هذا الاجتماع، عن ارتياحهم لزيارتهم إلى طهران وعبّروا عن أملهم في أن يشهدوا من خلال عقد الاجتماع تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار ناشطون في وسائل الإعلام الأجنبية إلى أن اجتماع "اوانا" الذي تستضيفها وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" سيكون بلا شك اجتماعا مؤثرا، وقاوا أن اجتماع طهران من شانه أن يؤدي إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين وكالات أنباء الدول الأعضاء.

وهنالك في الوقت الحالي، 43 وكالة أنباء من 35 دولة في آسيا والمحيط الهادئ أعضاء في هذه المنظمة، ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنالك 3 وكالات أنباء في المنظمة وهي "إرنا" و"فارس" و"مهر".

"OANA" هو اختصار لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ The Organization of Asia-Pacific News Agencies)) ، والتي تأسست في 22 ديسمبر 1961 بهدف تسهيل تداول المعلومات بين بلدان هذه المنطقة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).