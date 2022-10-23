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غاضبون يقتحمون مقرا حكوميا بالنيل الأزرق.. ويشعلون النار

غاضبون يقتحمون مقرا حكوميا بالنيل الأزرق.. ويشعلون النار
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

اضرم محتجون غاضبون النار في امانة حكومة اقليم النيل الازرق بالدمازين جنوب شرق السودان ونشر ناشطون صورا وفيديوهات لامانة الحكومة هي تشتعل بالنيران .

العالم - السودان

وكانت دعوات للاعتصام بامانة الحكومة بحاضرة الاقليم منذ يومين للمطالبة باقالة حاكم الاقليم الفريق احمد العمدة بسبب ما اسموه سوء الادارة وعدم القدرة على ضبط الاوضاع بالاقليم امنيا واقتصاديا في اعقاب تجدد اعمال العنف التي اندلعت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها اكثر من 150 شخصا بمحافظة ود الماحي التابعة للاقليم.

وكان حاكم الاقليم قد اصدر قرارا يوم الجمعة بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر فوض بموجبها لجنة الامن والقوات العسكرية بفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات والصراع الاهلي بالاقليم .

ودعت قيادات اهلية وشعبية بالاقليم امام حشد جماهيري بمدينة الدمازين حكومة المركز باقالة الحاكم وامهلتها 48 ساعة لتنفيذ المطالب.

وقال صحفيون بالدمازين ان الدعوات تجددت صباح اليوم للاعتصام امام امانة الحكومة حيث تم اضرام النار ظهر اليوم الاحد في مباني حكومة الاقليم .

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