العميد تنكسيري: ايران لها القدرة على توفير الامن في الخليج الفارسي

خاص بالعالم

وقال تنكسيري في حديثه لقناة العالم خلال برنامج "من طهران" تحت عنوان "قدرات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية": ان الجمهورية الاسلامية لم تعتد على أية دولة في الخليج الفارسي منذ تأسيسها، ودافعت عن العراق وسوريا عندما هاجمت جماعة داعش الوهابية هذان البلدان، معتبراً ان المناورات التي قامت بها قوات حرس الثورة في الخليج الفارسي وجهنا دعوات للعديد من دول المنطقة من بينها قطر وعمان والعراق.

وفيما يلي اليكم نص المقابلة..

العالم: لنبدأ عن القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية والتي تثير العديد من الاسئلة فيما يتعلق بحرس الثورة الاسلامية باعتبارها على تماس مباشر مع العديد من دول المنطقة، أين تنتشر القوات البحرية بشكل دقيق والى اين تصل الى البحار، وما هي القدرات التي تمتلكها؟

العميد تنكسيري: ان القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية هي قوة خاصة، من اجل المهام الخاصة، وبعد انتصار الثورة الاسلامية قبل اربعة عقود، شعرنا نظراً لحدودنا الساشعة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان، اكثر من 2100 كيلومتر، ومن اجل صيانة هذه المياه والدفاع عنها، كانت هناك ضرورة حاجة لتأسيس قوة بحرية في حرس الثورة الاسلامية، ومن هذا المنطلق اسست هذه القوة.

وبأمر من مفجر الثورة الاسلامية الراحل قبل 38 عاماً تشكلت القوة البحرية لحرس الثورةالاسلامية، وبعد فترة تم تعيين هيئة اركان للقوات المسلحة الايرانية، تم تحديد مهام القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية من مضيق هرمز الى بحر عمان، وهذه المنطقة الحساسة هي ضمن المهام الخاصة والرئيسية لهذه القوة. ولدينا قاعدة في ميناء جاسك وايضاً قاعدة اخرى في ميناء جابهار.

العالم: ماذا عن المناطق الاخرى، خاصة عندما نتحدث مثلاً عن منطقة البحر الاحمر، ايضاً ربما المناطق الابعد في المحيطات، او المناطق التي تصل اليها السفن الايرانية، هل يوجد تواجد لقوات حرس الثورة الاسلامية في تلك المناطق؟

العميد تنكسيري: نعم، نحن الى جانب منطقة مضيق هرمز وبحر عمان، لدينا قاعدة، وايضاً جامعة عسكرية في شمال البلاد وفي بحر قزوين، ولكن رداً على سؤالكم، نحن في الوقت الراهن، نقوم على دعم ومرافقة 32 سفينة ايرانية، وفي منطقة البحر الاحمر، ايضاً لدينا مهام مرافقة السفن الايرانية التجارية وغير التجارية من اجل توفير الامن للحؤول دون قرصنة هذه السفن.

وفي اي منطقة عندما نشعر بالخطر يحدق بهذه السفن نرافقها في بحر العرب وفي البحر الاحمر، وهذه ايضاً تعتبر جزء من نطاق مهام القوة البحرية حرس الثورة الاسلامية.

العالم: في هذه المناطق الشاسعة سيادة الادميرال، انتم دائماً الاحتكاك مع اعتى الاساطيل في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان مثلاً وهو الانتشار الاكبر للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، نتحدث عن الاسطول الامريكي والبريطاني المتواجد في تلك المنطقة، كيف تقيمون حتى اليوم التعامل والتعاطي مع هذه القوة المختلفة المتواجدة في هذه المنطقة؟

العميد تنكسيري: في منطقة الخليج الفارسي نحن لدينا عقيدة راسخة بان هذه المنطقة تعود الى دول هذه المنطقة، اي ايران والدول المسلمة والمطلة على الخليج الفارسي، وكما تعلمون باننا لدينا اكبر حدود برية وهي 1370 كيلومتراً في منطقة الخليج الفارسي، وعدة مرات ارسلنا رسائل للدول المطلة على الخليج الفارسي، عرضنا توفير الامن والاستقرار للدول المسلمة والصديقة في هذه المنطقة.

ان تواجد الاجانب في هذه المنطقة ومنهم البريطانيون والامريكيون واياً كان، غير ضروري، ونحن اثبتنا ذلك، فقبل الثورة الاسلامية كانت هناك وزارة للحرب، وبعد انتصار الثورة الاسلامية تم تغيير اسم الوزارة الى وزارة الدفاع، وقمنا يد الصداقة لدول المسلمة والصديقة في الجانب الجنوبي للخليج الفارسي. ليس بامكان احد ان يذكر مرة واحدة بان الجمهورية الاسلامية خلال 43 عاماً من انتصار ثورتها ان اعتدت على بلد كان.

نحن ندفع ثمناً باهضاً من اجل الدفاع عن المظلومين في العالم، وعندما هاجمت جماعة داعش العراق وسوريا نحن دافعنا عنهما، واريقت دماء الشباب الايرانيين من اجل الدفاع عن سوريا، وفي فلسطين دافعنا عن الحركات المقاومة ووقفنا في وجه محتلي القدس، وان دلّ هذا فانه يدل على ان الجمهورية الاسلامية تمدّ كما مدت سابقاً يد الصداقة والاخوة.

نحن نرى بان البعض لا يرد على يد الصداقة بالمثل، وهذا يدل على مظلومية الجمهورية الاسلامية في ايران. كما ان شعبا اليمن وفلسطين مظلومان ولكنهما قويان، وحزب الله مظلوم ولكنه قوي ويقف ويتصدى للعدو الاسرائيلي.

يتبع..