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عادل عبدالمهدي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيرانية

عادل عبدالمهدي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيرانية
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

إلتقى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، الذي يزور طهران حاليا، مساء الأحد بوزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر المستجدات في العراق.

العالم إيران

وعبر أميرعبداللهيان في هذا الاجتماع عن ارتياح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجهود القيادات العراقية وخاصة شخصيات مثل عادل عبدالمهدي في الحفاظ على الوحدة الوطنية للعراق وعلى نتائج جهود البرلمان العراقي، ما أدى إلى انتخاب رئيس جديد وكذلك إلزام رئيس الوزراء بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد وزير الخارجية الإيرانية إعلان دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق حكومة وشعبا، مبدياً ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأكد على جهود البلدين لتحسين العلاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي، على أساس الطاقات الواسعة القائمة.

وشرح عادل عبدالمهدي في هذا الاجتماع جوانب من الوضع الداخلي في العراق معبراًعن آرائه في بعض القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

كما استعرض الطرفان في هذا الاجتماع آخر تطورات محادثات رفع الحظر والمحادثات بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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عادل عبدالمهدي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيرانية

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