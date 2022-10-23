زيلينسكي يطالب الغرب بردّ قاس على روسيا

العالم-اوروبا

وأضاف في رسالة مصورة: "في الأسبوع المقبل، ستكون هذه المهمة الأولى لدبلوماسيتنا لشرح ما يحدث. وأنا متأكد من أن العالم سيكون معنا. العالم سيتفهم".

وتابع: "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا، وهو أن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك... أعتقد أن على العالم أن يرد بأشد ما يمكن".

وأكد أنه إذا كانت روسيا قد أعدت "مرحلة جديدة في التصعيد، فعليها أن ترى الآن، في شكل احترازي أن العالم لن يقبل بذلك".

وقال: "تهديد موسكو باستخدام أسلحة نووية ضد بلادنا التي تخلت عن ترسانتها النووية، يبرر فرض عقوبات على روسيا وتقديم دعم أكبر لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن قلقه لنظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا إزاء احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" في مناطق لا تزال خاضعة لسيطرتها، واتهام الجيش الروسي.