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الاحتقان في الشارع التونسي.. إلى أين؟ - الجزء الثاني

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تعيش تونس على وقع احتقان اجتماعي ينذر بالانفجار جراء تدهور الاوضاع الاقتصاية والمعيشية في الفترة الاخيرة.

العالم – المغاربية

ويأتي هذا الغليان في الشارع التونسي فيما تستعد البلاد لخوض انتخابات مبكرة في ديسمبر كانون الاول المقبل، وهي الانتخابات التشريعية التي ستفرز برلمان المسار الجديد الذي بدءه الرئيس قيس سعيد وسط حال من الانقسام السياسي بين من يسانده ومن يعارضه، ويقاطع جميع محطاته السياسية.

فما أسباب هذا الاحتقان الاجتماعي وهل يفجر الغليان في الشارع الوضع في تونس؟ وماذا عن تأثيراته في المشهد الانتخابي عموما؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي يناقش الانتخابات التونسية المقبلة بالتفصيل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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