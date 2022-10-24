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انطلاق اجتماع الجمعية العامة لمنظمة أوانا في طهران

انطلاق اجتماع الجمعية العامة لمنظمة أوانا في طهران
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

 انطلق الاجتماع الثامن عشر للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا)، صباح اليوم الإثنين في العاصمة طهران.

العالم - ايران

وتستضيف وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء(إرنا) اليوم الاجتماع الـ 18 للجمعية العامة لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ، الذي يستمر ليومين بمشاركة 60 شخصا من رؤساء ومدراء ورؤساء تحرير 35 دولة من أعضاء اوانا.

وسيتم خلال الاجتماع نقل الرئاسة الدورية للمنظمة من وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).

إن منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ التي تتمتع بدعم من اليونسكو، تأسست عام1961 بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة. وتولت إيران رئاسة هذه المنظمة لفترة استمرت 3 سنوات من 1997 حتى 2000 وكانت عام 2016 نائباً للرئيس وهي حالياً عضو اللجنة التنفيذية لـ«أوانا».
وكانت ايران التي تُعتبَر إحدى الدول المؤسسة لهذه الوكالة الإقليمية، قد استضافات في العاصمة طهران اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في الثالث من ايلول/ سبتمبر 2018.

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