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في حوار حصري مع قناة العالم الاخبارية..

والدة الشهيد عدي التميمي تكشف تفاصيل جديدة عن الشهيد عدي واعتقالها المنزلي

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت السيدة وفاء التميمي، والدة الشهيد عدي التميمي أن قوات الاحتلال منعتها من حضور مراسم عزاء إبنها في مخيم شعفاط.

العالم - خاص بالعالم

اجرت قناة االعالم الاخبارية مقابلة خاصة مع السيدة وفاء التميمي، والدة الشهيد عدي التميمي حيث تقضي الاعتقال المنزلي، للحديث عن اعتقالها وتفاصيل حياة الشهيد عدي.

وقالت والدة الشهيد عدي التميمي: "اسال الله ان يصبر كل الامهات، احيي كل امهات الاسرى والشهداء، وابني عدي الله يرضى عليه ويرحمه".

وأضافت، انها لن تذهب الى منزلها في مخيم شعفاط منذ ان قام الشهيد عدى بعملية شعفاط.

وأوضحت السيدة وفاء التميمي، أنها اعتقلت مرتين بعد عملية شعفاط، وهي الان تقيم في منزل والدها حيث حكم عليها بالاعتقال المنزلي.

واشارت والدة الشهيدة عدي التميمي، الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعتها من حضور مراسم العزاء في مخيم شعفاط، موضحة ان قوات الاحتلال بين الفينة والاخرى تاتي الى منزل والدها للتأكد من عدم ذهابها الى أي مكان.

وعن الشهيد عدي التميمي، قالت السيدة وفاء التميمي، أن الشهيد عدي كان محبوبا لدى الجميع، وكان يعيش كباقي الشباب حياة عادية حيث يقوم بواجباته اليومية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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في حوار حصري مع قناة العالم الاخبارية.. والدة الشهيد عدي التميمي تكشف تفاصيل جديدة عن الشهيد عدي واعتقالها المنزلي

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