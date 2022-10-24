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وزير الثقافة والارشاد الايراني: سنقدم قريبا شكوى إيران القانونية ضد وسائل الإعلام المعادية إلى الاوساط الدولية

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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