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راقب ماذا سيحدث لجسدك بعد شرب الماء في هذه الأوقات

راقب ماذا سيحدث لجسدك بعد شرب الماء في هذه الأوقات
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

للمياه فوائد لا تنتهي، حيث أنها تملك فوائد علاجية وقائية من مختلف الأمراض، وبالإضافة لأهمية تناول المياه والحرص على مد أجسادنا بالكمية اللازمة يومياً من الماء، فتناول المياه في أوقات معينة يجعل فائدتها تزيد إلى الضعف.

العالم - صحة

1. كوب واحد من المياه قبل الاستحمام يساعد في خفض ضغط الدم العالي.

2. كوب من المياه قبل النوم يمنع إصابتك بالنوبات القلبية المفاجئة ويحافظ على جسمك مرطباً وغنياً بالسوائل المفيدة.

3. كوب من الماء قبل الأكل بـ 30 دقيقة على الأقل يساعد في زيادة معدل الحرق وبالتالي إنقاص الوزن وتقليل شهيتك في تناول الطعام.

4. كوبان من المياه بعد الاستيقاظ من النوم يساعد في شعورك بالنشاط والحيوية وتعزيز وظائف جسمك الداخلية.

5. ثمانية أكواب من المياه يومياً يساعد على طرد السموم من الجسم، والتخلص من الإمساك، والمحافظة على الوزن، أما الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن فعليهم شرب أكثر من 10 أكواب يومياً.

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راقب ماذا سيحدث لجسدك بعد شرب الماء في هذه الأوقات

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