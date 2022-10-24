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هجرة الشباب... مخلفات الحرب والحصار

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

منذ بداية الحرب المفروضة على سوريا بدأ موسم الهجرة غير الشرعية، أفواجا كبيرة من الشباب والخبرات والطاقات السورية انتشرت في جهات الأرض الأربعة لتشكل الهجرة لاحقا أداة حرب تلعب دورها في إفراغ البلاد من مواردها البشرية والمجتمع من كوادره الناشطة والفاعلة.

العالم - صدى سوريا

تدفع الحرب والحصار الاقتصادي والظروف المعيشية المتدهورة منذ أكثر من عشر سنوات الكثير من السوريين إلى الهجرة بأي وسيلة بحث عن بيئات أكثر ملاءمة واستقرارا، إلا أن رحلات الهجرة غير الشرعية غير المخطط لها غالبا ما تنتهي بكوارث ليس آخرها مركب الموت الذي غرق قبالة سواحل طرطوس.

أهداف عديدة لتسهيل هجرة الشباب تشكل جزءا من الحرب المفروضة على سوريا وأداة لتفريغ البلاد من الشباب الذي يشكل 50 بالمئة من الشعب السوري.

ونقاش برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع كل من أمين المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية سمر علي، ومستشار مفتي الجمهورية السابق باسل نصر الله.

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