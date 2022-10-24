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البنك المركزي المصري: أمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي بالنسبة لنا

البنك المركزي المصري: أمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي بالنسبة لنا
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن الجنيه المصري زاد عن الليرة التركية 100% وزاد أمام الجنيه الإسترليني.

العالم-مصر

وأضاف عبد الله خلال كلمته مساء الأحد بالمؤتمر الاقتصادي: "نعتز بالاستقلالية لكن يجب التنسيق مع الحكومة ومع القطاع الخاص، كما نعمل على أكثر محور، وفي الظروف الحالية والتي من المتوقع أن تستمر لذلك مهمتنا الأساسية هي السيطرة على التضخم".

وتابع: "الفائدة تستخدم بسهولة عندما تأتي عبر الطلب لكن عندما تأتي عن طريق أمر آخر فهو غير حقيقي، وأن أكثر ما يمكن أن يفيد الاقتصاد غير الفائدة هو توفير الحصول على المواد بشكل أرخص، كما أن الدول التي تصدر البترول تكون عملتها مربوطة بالدولار وهذا غير موجود في مصر، وسوف نبدأ عمل مؤشر للجنيه المصري أمام العملات المختلفة، وجزء من نجاحنا هو تغيير الثقافة والفكر ونحتاج إلى أن تري الجنيه أمام جميع العملات فالجنيه زاد عن الليرة التركية 100% وزاد أمام الإسترليني".

وقال: "لماذا نربط عملتنا بالدولار، مضيفا: فبغض النظر عن مستوى الدولار ما هو، سنبدأ في عمل مؤشر الجنيه المصرى، وسنأخذ بعض العملات والذهب وغيره".

وتابع محافظ البنك المركزى: نريد أن يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة للبترول كى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار.

وأضاف عبدالله خلال كلمته بجلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "أننا نفهم أن الدول التي تصدر البترول عملتها تكون مربوطة بالدولار"، مشيرا إلى أن أمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي بالنسبة لنا، متابعا: "ليه في مخ الناس دائمًا مربوط بالدولار".

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