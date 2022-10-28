زوجان بريطانيان يعثران على كنز بمطبخ منزلهما!

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وقالت صحيفة "الإندبندنت" (Independent) البريطانية إن الزوجين عثرا على الكنز في مطبخهما، وبيع في مزاد علني بمبلغ 754 ألف جنيه إسترليني (836 ألف دولار تقريبا).

واكتشف الزوجان أكثر من 260 قطعة نقدية ذهبية قديمة تحت أرضية مطبخهما خلال عملية إصلاح عادية، وكانت القطع النقدية مخبأة داخل جرة صغيرة تحت ألواح الأرضية التي تعود للقرن الـ18.

وأوضحت الصحيفة أن الكنز كان مملوكا في الأصل لعائلة فيرنلي مايسترز التي اشتهرت باستيراد وتصدير الأخشاب وخام الحديد والفحم، وعمل بعض أفرادها كأعضاء في البرلمان في أوائل القرن الـ18.

ووصفت مجموعة "سبينك آند صن"، التي باعت هذا الكنز في لندن، سعر البيع النهائي بأنه "استثنائي للغاية"، وقد قُدر في البداية بمبلغ يتراوح ما بين 200 ألف و250 ألف جنيه إسترليني فقط.

وذكرت الإندبندنت أن الكشف عن الكنز جلب اهتمام كثيرين حول العالم، وقد تم بيع المجموعة على شكل قطع فردية، بإجمالي 754 ألف جنيه إسترليني.

وقال غريغوري إدموند، وهو بائع بالمزاد العلني، إن الكنز يمثل اكتشافا مذهلا ويؤرخ لنحو 120 عاما من التاريخ الإنجليزي، وعبر عن دهشته البالغة من نتائج عملية البيع وقال "لن أرى مزادا مثل هذا مرة أخرى".