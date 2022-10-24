السوداني يتسلم دعوة لزيارة جمهورية باكستان

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق احمد أمجد علي".

وأعرب السوداني خلال اللقاء، عن "رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات العسكرية، لاسيما التسليح والتدريب، وأهمية تنشيط السياحة الدينية بين البلدين، فضلاً عن تنسيق المواقف في المنتديات الدولية بما يصب فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه نقل السفير الباكستاني "تهنئة حكومة بلاده الى السوداني بمناسبة تكليفه، وتأكيد ثقتها بنجاحه في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقدرته على إدارة الدولة ومواجهة التحديات الراهنة".

وقدم السفير لرئيس الوزراء المكلف دعوة لزيارة باكستان مستقبلاً، لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.