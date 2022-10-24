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جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية

جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

حيت جبهة "العمل الاسلامي" في لبنان "اندفاعة وحيوية وعزيمة وإصرار المقاومين والمجاهدين في الضفة الغربية.

العالم - لبنان

وحيت الجبهة المقاومين الذين يسطّرون أروع الملاحم البطولية ويلقنون العدو دروساً قاسية جداً لم يتوقعها في يوم من الأيام وخصوصاً أنّ منفذيها الأشاوس والبواسل من الجيل الرابع والخامس المنتفض اليوم هو ما كان يتحدث المسؤولون عنه دائماً أنه الجيل الذي سينسى فلسطين والقضية، وسيلتفت إلى رغد الحياة بعيداً عن المطالبة أو حتى التفكير في كيفية استرجاع أرضه المسلوبة".

واعتبرت في بيان اليوم أن "المفاجأة الكبرى كانت من شباب القدس وجنين ونابلس وشعفاط وكل مدن الضفة الغربية أن كذّبوا أوهام وتوقعات الاحتلال الصهيوني الغاصب، وكانوا بالمرصاد له يومياً عن سبق اصرار وترصد، وها هم يضربون اليوم بقوة وينفذون عملياتهم البطولة الجريئة طعناً ودهساً وبالرصاص منغّصين حياة المحتلين الانجاس".

وأشادت "بعملية الطعن وعملية الدهس في القدس وعلى حاجز «ألياهو» قرب قلقيلية والتي أدّت إلى جرح جندي إصابة خطرة وإصابة آخر، ما يدل على توسيع نطاق العمليات الجهادية، وعلى تدفق نطاق العمليات الجهادية، وعلى تدفق المقاومين وتنوّع عملياتهم بشكل منقطع النظير".

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-10-2022

جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية