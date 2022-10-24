تفاصيل اخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية

العالم - خاص بالعالم

وأوضح مراسلنا، أن جلسة البرلمان اللبناني الأولى أفضت إلى 50 ورقة بيضاء و39 صوتا لميشال معوض، وعشر أصوات لعصام خليفة، و13 صوتا للبنان الجديد، وهناك ورقتين ألغيت نتيجة عدم امتلاكها بمواصفات أي مرشح.

وأشار مراسلنا إلى أن، جلسة البرلمان اللبناني الأولى حضرها 111 نائبا ولكنها لم تفض بانتخاب رئيس للجمهورية، موضحا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما دعا الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية كان النصاب دون ال86 نائب لذلك أجلت الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

ودعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، عبر شاشة قناة العالم الاخبارية، الى ضرورة الاسراع في انتخاب شخصية متفق عليها لرئاسة الجمهورية.

وأكد قبلان، أن الدعوة للحوار تشكل المخرج الوحيد للازمة القائمة في لبنان، مشددا على أن البرلمان اللبناني يجب ان ينتخب رئيس للجمهورية بالمعايير الوطنية دون تدخل السفارات الاجنبية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...