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بالفيديو.. محلل سياسي:

لبنان دخل في دوامة خلافات على الخيارات الوطنية الكبرى

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي اللبناني حسين سلامة، أن سبب عدم توصل لبنان الى تسوية سياسية هو الفريق التخريبي على "حد تعبيره" الذي ظهر مع احداث 1975.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف سللامة في حديث لقناة العالم الاخبارية: لا يمكن أن يكون هناك رئيس للبنان يرضي الجميع لان لبنان دخل في دوامة خلافات على الخيارات الوطنية الكبرى، ولاتزال هذه الدوامة قائمة حتى انتهاء الصراعات الاقليمية والدولية.
واوضح، المحلل السياسي، أن جلسات البرلمان اللبناني التي لم تفض لانتخاب رئيس جمهورية مستمرة، طالما الخلافات بين القوى السياسية موجودة.

وأكد سلامة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون قام بكل ما هو مترتب عليه للوصول بالبلد الى حلول وتسويات واصلاحات، ولكن الفريق التخريبي في لبنان اكبر بكثير من فريق الاصلاح والتغيير، مشيرا الى أن الفريق التخريبي في لبنان متمثل بالقوى السياسية التي ظهرت مع احداث 1975.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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