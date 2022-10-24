العالم - خاص بالعالم

وأضاف سللامة في حديث لقناة العالم الاخبارية: لا يمكن أن يكون هناك رئيس للبنان يرضي الجميع لان لبنان دخل في دوامة خلافات على الخيارات الوطنية الكبرى، ولاتزال هذه الدوامة قائمة حتى انتهاء الصراعات الاقليمية والدولية.

واوضح، المحلل السياسي، أن جلسات البرلمان اللبناني التي لم تفض لانتخاب رئيس جمهورية مستمرة، طالما الخلافات بين القوى السياسية موجودة.

وأكد سلامة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون قام بكل ما هو مترتب عليه للوصول بالبلد الى حلول وتسويات واصلاحات، ولكن الفريق التخريبي في لبنان اكبر بكثير من فريق الاصلاح والتغيير، مشيرا الى أن الفريق التخريبي في لبنان متمثل بالقوى السياسية التي ظهرت مع احداث 1975.

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