كنعاني: تعين سفير جديد لليمن منوط بتحسن الوضع الأمني والسياسي في هذا البلد

العالم - خاص بالعالم

وأضاف المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية، حول ارسال سفيرا الى اليمن، إن تعيين سفير جديد لليمن من أولويات الوزارة الخارجية الإيرانية، مشيرا الى أنه مع استقرار الظروف الامنية في صنعاء فان ايران ستتخذ قرارها لارسال سفيرها الى اليمن.

كما ذكر كنعاني ان تحرير الاصول الايرانية المجمدة في الخارج يحتاج الى مفاوضات دبلوماسية وسنشهد النتائج في المستقبل القريب.

واشار كنعاني الى ان ايران وعلى اساس الاتفاقات بينها وبين الوسطاء مع امريكا اعلنت بانها مستعدة للتطرق لموضوع تبادل السجناء، قائلا: اننا اتخذنا هذا الاجراء في الاطار الانساني وحسن النوايا ونحن بانتظار الاجراءات الامريكية لما يترتب عليها في تبادل السجناء.

وفي سياق اخر، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاميركيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. وقال كنعاني إنه لا يمكن للولايات المتحدة إجبار ايران على تقديم تنازلات أحادية الجانب بالترهيب والترويع والاستفزاز. واضاف أن واشنطن تتبنى سلوكا مخادعا وترسل رسائل لطهران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار وهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكن لا تريد أن تدفع ثمن هذه الخطوة. وتابع كنعاني أن المشكلة هي الازدواجية في السياسة الاميركية فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر.