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مراسل العالم : المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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