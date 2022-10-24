مسؤول: رسالة مناوراتنا لأصدقائنا هي الراحة والسلام ولأعدائنا تخلوا عن الاعمال الخبيثة

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جاء ذلك في حديث أجراه العميد «جليل زادة» مع مراسل وكالة انباء فارس، موضحا أن يوم الاثنين الذي كان اليوم الاول لبدء هذه المناورات شهد تجمعا كبيرا للمشاركين فيها والقاء كلمة القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف قائلا: لقد تم ارسال أكثر من 500 من المعدات العسكرية بمافيها الدروع والمدافع والدبابات والصواريخ الى مكان هذه المناورات يوم الثلاثاء الماضي حيث يعتبر نقل هذه المعدات من أهم الاعمال التي شهدتها المناورات المذكورة.

وكانت فعاليات مناورات " اقتدار" للقوة البرية للحرس الثوري قد جرت في منطقة " أرس" شمال غربي البلاد، وذلك بمشاركة المدفعية ووحدات الدروع والعمليات القتالية عبر المروحيات.

وكان قائد القوة البرية للحرس العميد محمد باكبور وجمع من القادة العسكريين قد حضروا فعاليات اليوم الرابع من المناورات التي شملت، تدمير الاهداف عبر نيران المدفعية بمدافع من طراز 122 و130 و150 ملم اضافة الى راجمات الصواريخ والصواريخ عالية الدقة.

وتلى ذلك تنفيذ وحدات الدروع التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، استهدافا للاهداف المحددة عبر دبابات T72 وناقلات الجند BMP -2.

والمدرعات المشاركة مزودة بانظمة السيطرة على النيران المتطورة بقابلية اطلاق القذائف ليلا بمدى 4 كيلومترات.

وشاركت بعد ذلك المروحيات القتالية من طراز " كوبرا" و MI-17 عبر تنفيذ مهام قتالية ودمرت الاهداف المحددة بنجاح.

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