المرتد سلمان رشدي فقد النظر بإحدى عينيه وأصيب بإعاقة في يده

العالم - الأميركيتان

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد وصف أندرو وايلي، وكيل أعمال المرتد رشدي (75 عاماً)، الإصابات التي تعرَّض لها رشدي في الهجوم بأنها «بالغة».



وقال، في مقابلة مع صحيفة «الباييس» الإسبانية، إنه فقَد البصر بإحدى العينين. وأضاف: «أصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته. إحدى يديه أصيبت بعجز بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه نحو 15 إصابة أخرى في الصدر والجذع».



ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان المرتد رشدي مؤلف كتاب «آيات شيطانية» لا يزال في المستشفى.

وقبل أكثر من شهرين، قالت الشرطة إن رجلاً من نيوجيرسي يبلغ من العمر 24 عاماً طعن الكاتب في رقبته وجذعه بينما كان رشدي يهم بإلقاء محاضرة في مؤسسة «تشاوتاكوا»، على بُعد 19 كيلومتراً تقريباً من بحيرة إيري.



وجاء الهجوم بعد 33 عاماً من إصدار فتوى دينية بإهدار دمه بعد أشهر قليلة من نشر رواية «آيات شيطانية» المسيئة للمقدسات والنبي الاعظم صلى الله عليه و آله وسلم .

