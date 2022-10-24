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وزارة الصحة : 535 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : 535 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إيران
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 535 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، 7 ملايين و 556 الفا و 632 اصابة، والوفيات 144 الفا و 548 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و330 الفا و 668 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 940 الاف و271 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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وزارة الصحة : 535 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في إيران

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