رئيسي: التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية

العالم - ايران

وأشار الرئيس رئيسي خلال استقبال الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "سلمان الفاريسي"، إلى القدرة الكبيرة للدول الأعضاء في هذه الرابطة وأكد على التخطيط لتقارب أكبر بين أعضاء الرابطة لزيادة توظيف هذه القدرات.

وأشار إلى عدد السكان الكبير في هذه المنطقة الجغرافية والقدرات الموجودة في هذه المنطقة، واعتبر أنه من المهم تعزيز الاتصالات والتفاعلات بين البلدان المطلة على المحيط الهندي، وأكد: التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية هو أولوية سياستنا الخارجية و إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمشاركة قدراتها الكبيرة مع الدول الأعضاء في الرابطة.

وشدد رئيسي على ضرورة الاستفادة من قدرات المرأة في مختلف أجزاء الرابطة، وأضاف: في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية ، حققت المرأة نجاحات عديدة في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والصحية في إيران، والتي يمكن أن تكون مثالا ونموذجا للمشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع.

وأشار رئيسي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها مشاركة جيدة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في فترات مختلفة، وشدد على ضرورة جعل هذا الاتحاد أكثر نشاطا من خلال الاستفادة من الخبرات السابقة، وخاصة في مجالات الاقتصاد المائي، وتمكين الاقتصاد النسائي والتعاون العلمي والتكنولوجي.