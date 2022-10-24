ايطاليا.. الحكومة الجديدة تواجه ازمات صعبة

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وفي ختتام أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي استمر حوالى ثلاثين دقيقة قالت وسائل اعلام ايطالية ان توترا مع سيلفيو برلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما الى ائتلاف ميلوني ظهر للعلن حيث اقرت بالاختلافات لكنها قالت ان على الجميع ان يكونوا متحدين مضيفة ان هناك أوضاع طارئة تواجها ايطاليا.

ووبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء هذا وكانت زعيمة حزب إخوة إيطاليا، اليميني، جورجيا ميلوني البالغة من العمر خمسة واربعين عاما ادت اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في القصر الرئاسي،

وكان حزب 'إخوة إيطاليا' من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

ومن بين حلفائها في التحالف "رابطة ماتيو سالفيني" اليمينية، وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وتواجه ميلوني مهمة صعبة، إذ تشهد إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، وضعاً اقتصاديا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، كما سيتعين على ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يعاني انقسامات.

واضطرت ميلوني المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، إلى مواجهة مواقف برلوسكوني المثيرة للجدل في اوروبا حيث اكد على إعادة التواصل مع الرئيس الروسي فلالادیمیر بوتين وألقى بالمسؤولية في حرب أوكرانيا على كييف ورئيسها.

وانتقدت ميلوني هذه التصريحات وقالت في وقت سابق أن ايطاليا جزء لا يتجزأ من أوروبا وحلف شمال الأطلسي في محاولة منها الى طمئنة امريكا وقادة الاتحاد الاوروبي.