الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

المرتد سلمان رشدي فقد النظر بإحدى عينيه وأصيب بإعاقة في يده

هل تمرد إبن سلمان على أمريكا؟

شاهد بالفيديو... العراق: تحذيرات من خطورة اعتذار السوداني عن إكمال مهمته

شاهد بالفيديو.. عدوان اسرائيلي ثالث في وضح النهار يستهدف العاصمة دمشق

شاهد بالفيديو... ايطاليا.. الحكومة الجديدة تواجه ازمات صعبة