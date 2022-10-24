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عدوان اسرائيلي ثالث في وضح النهار يستهدف العاصمة دمشق

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في دمشق، بان المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء العاصمة السورية دمشق وريفها ناتجة عن عدوان إسرائيلي، مؤكداً ان هذا العدوان استهدف غرب دمشق وريفها.

خاص العالم

واوضح مراسلنا: ان الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان جوي، فيما سمع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق ويجري التحقق من طبيعتها.

واضاف مراسل العالم: ان هذا العدوان الاسرائيلي هو الثالث على دمشق في وضح النهار، وقد رافق العدوان تحليق طائرات اسرائيلية، مبيناً ان العدوان الاسرائيلي لم يؤثر على الحركة الطبيعية في العاصمة السورية.

وكان التلفزيون السوري قد اوضح أن المعلومات تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء مدينة دمشق وريفها ناتجة عن عدوانٍ إسرائيلي.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، انطلقت من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدف من خلالها بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأضافت الوزارة أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، فيما أدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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