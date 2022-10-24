الصفحات المنسوبة الى الحرس الثوري في الشبكات الاجتماعية مزورة

العالم - ايران

وإثر نشر بعض الموضوعات في عدد من القنوات التي تنشط في الفضاء الافتراضي تحت اسم حرس الثورة الاسلامية، تفيد المتابعات الجارية بأن حرس الثورة الاسلامية ليست لديه اي قناة او صفحة رسمية في الفضاء الافتراضي والشبكات الاجتماعية.

وفيما سبق، نفت العلاقات العامة للحرس الثوري مرارا، اي صلة لها بهذه القنوات، معلنة انه وكما تم الاعلان في السابق، فإن حرس الثورة الاسلامية ليس لديه اي قناة رسمية في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا ان الصفحات المنسوبة الى هذه المؤسسة في الشبكات الاجتماعية مزورة.

الجدير بالذكر، ان الموقع الرسمي الاعلامي الوحيد لحرس الثورة الاسلامية هو موقع "سباه نيوز" http://www.sepahnews.org