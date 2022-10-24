الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس: الملحمة البطولية التي يصنعها أهلنا بالضفة واحتضانهم للمقاومين والشباب الثائرين بوجه العدو يتثبت أنّنا أمام انتفاضة وطنية متجدّدة

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-10-2022

الصفحات المنسوبة الى الحرس الثوري في الشبكات الاجتماعية مزورة

الحكيم يدعو الكتل السياسية لدعم السوداني في تشكيل الحكومة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. مأزق انتخاب الرئيس والفراغ الرئاسي في لبنان

مظاهرات احتجاجية تنديداً بممارسات ميليشيا " قسد " في دير الزور

طهران تبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة بالأحياء المهمشة في البلاد