هل سيتمكن سوناك من اخراج بريطانيا من عنق زجاجة الازمة الاقتصادية؟

خاص العالم

وقالت مراسلتنا: ان سوناك لا يمتلك القدرة على توحيد حزب المحافظين على اعتبار هو من اشعل فتيل الاستقالات، مشيرة الى ان هذه نقطة ربما تعتبر ضده وخاصة من قبل مؤيدي بوريس جونسون.

واوضحت مراسلة العالم، ان اعادة انتعاش بريطانيا مالياً تبدو مهمة صعبة وتحدي كبير امام سوناك، كما انه يواجه ضعفاً في المفاوضات مع الأوروبيين، خاصة في ملف بروتوكول شمال ايرلندا حيث كان بوريس جونسون الاقدر والأكفأ على اجراء اتفاقيات مع الاوروبيين.

واشارت الى ان سوناك ينتمي للطبقة الارستقراطية وهو ما يصفه البعض بانه بعيد عن معاناة الشعب، ولكن الامال معقودة على ان يكون الشخصية القادرة على اخراج بريطانيا من عنق الزجاجة في ازمتها الاقتصادية وايضاً السياسة النقدية اللازمة.

وكان حزب المحافظين البريطاني قد اعلن أن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك سيكون رئيس الحكومة المقبل بعد فوزه بزعامة الحزب. وجاء فوز سوناك بزعامة الحزب بعد انسحاب منافسته بيني موردنت وزيرة الدفاع السابقة من الترشح للمنصب، وكذلك انسحاب رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون من المنافسة.

وكانت رئيسة الحكومة ليز تراس أعلنت استقالتها من منصبها بعد 45 يوما فقط على توليها لرئاسة الحكومة، وذلك على خلفية المشاكل الإقتصادية التي تعانيها البلاد، وفشل تطبيق الرؤية الإقتصادية التي وعدت بها.