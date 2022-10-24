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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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لافروف: هناك استفزاز محتمل في اوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة وأخبرنا عدة دول بذلك
مراسل العالم: سماع صوت انفجار ناتج عن استهداف طيران مسيّر مقراً لقوات قسد في منطقة "جرنك" في محيط مدينة القامشلي السورية
رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي: سوريا تلغي زيارة وفد لبناني كانت مقررة الأربعاء لبحث ترسيم الحدود البحرية
مراسل العالم: انباء عن سقوط قتلى في استهداف مركز للتجنيد الاجباري تابع لقسد في محيط مدينة القامشلي السورية
حركة حماس: ندعو إلى التضامن مع أهلنا في نابلس المحاصرة، وتصعيد المقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى
حركة حماس: استمرار حصار نابلس ومدن ومخيمات الضفة جريمة مكتملة الأركان لن تفلح في كسر إرادة المقاومة وتكشف فشل منظومة الاحتلال الأمنية
حركة حماس: الملحمة البطولية التي يصنعها أهلنا بالضفة واحتضانهم للمقاومين والشباب الثائرين بوجه العدو يتثبت أنّنا أمام انتفاضة وطنية متجدّدة
حماس: ندين العدوان الصهيوني على سوريا ونعدّه استمراراً للحرب الهمجية ضدّ أمتنا العربية ومقدراتها، ما يتطلب توحيد الصفوف لمواجهة خطر الاحتلال
مراسلة العالم: ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا بعد انسحاب موردونت من السباق على زعامة حزب المحافظين
مراسلة العالم: ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا
مراسل العالم: انباء عن سقوط قتلى في استهداف مركز للتجنيد الاجباري تابع لقسد في محيط مدينة القامشلي السورية
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.