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رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي: سوريا تلغي زيارة وفد لبناني كانت مقررة الأربعاء لبحث ترسيم الحدود البحرية

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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