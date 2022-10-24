بالفيديو.. دور المعارضة السياسية في الساحة البحرينية

العالم - خاص بالعالم

وقال درويش في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن تهديد نظام البحريني لمقاطعي الانتخابات النبايبة، يظهر ازدواجية ترويعاته حول ديمقراطية الانتخابات.

وأكد درويش، أن المعارضة السياسية في البحرين ما زالت فاعلة، لذا السلطة البحرينية لا تخشى فقط من تأثير الأصوات الناخبة المعارضة، إنما كذلك تخشى حتى الأصوات الموالية.

واوضح رئيس منتدى حقوق الإنسان في البحرين، أن الوضع المعيشي في البحرين حافز قوي لعدم مشاركة الشعب البحريني في الانتخابات النيابية.

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