اسلامي يكشف اهداف الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للطاقة النووية

العالم - ايران

واوضح محمد إسلامي اليوم الاثنين انه تم الكشف عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لمنظمة الطاقة الذرية لأفق عشرين عاما من قبل رئيس الجمهورية مطلع العام الايراني الجاري ، ومع وجود هذه الوثيقة في متناول اليد بدأنا التحرك نحو تحقيق هذه الوثيقة عبر توظيف جميع القدرات الداخلية .

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: في هذه الوثيقة ، تم تحديد أربعة محاور رئيسية ، وان تطوير استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هو أحد المحاور المهمة في هذه الوثيقة.

وقال إسلامي انه وفقًا لواجباتنا الفردية والوطنية ، علينا اليوم اتخاذ الخطوات الأساسية لتقليل انبعاثات الكاربون والملوثات التي تسببت في التغير المناخي ويتعين علينا أن نتحرك نحو تصفير انبعاثات الكاربون .

واعرب عن اعتقادة في أن الطاقة النووية والكهرباء هما أنظف أنواع الطاقة وأكثرها استقرارا ، وقال: من أهداف هذه الوثيقة البدء في استثمار وبناء وحدات جديدة لتوليد 10 الاف ميغاواط من الكهرباء لافتا الى انه يجري تدشين وحدات لتوليد الف ميغاواط فيما ان هناك مشاريع قيد الانشاء لتوليد الفي ميغاواط.