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مصادر فلسطينية: أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ويشرعون بأعمال استفزازية للأهالي

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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