موسكو تؤكد صحة معلوماتها بأن أوكرانيا تحضر لاستخدام "قنبلة قذرة"

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وقال إن “لدينا معلومات محددة عن أن تلك المؤسسات في أوكرانيا وتلك المعاهد العلمية التي تمتلك التكنولوجيا، تعتزم تصنيع تلك القنبلة القذرة للغاية”.

وقال للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في موسكو إن “هناك معلومات قمنا بإعادة فحصها عبر القنوات المناسبة، وهذه ليست محل شك لا أساس له.. هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن مثل هذه الأمور قد يتم التخطيط لها”.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية للأنباء: “سنمضي بالتأكيد في قضية القنبلة القذرة حتى النهاية، لدينا مصلحة كبيرة في منع مثل هذا الاستفزاز الرهيب، وما يقوله شركاؤنا الغربيون علنًا من خلال التورط في دعم المتهور (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ونظامه”.

وأضاف: “بالضرورة في مناقشاتهم الداخلية سيأخذون المعلومات التي قدمناها على محمل الجد”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو عبر عن مخاوفه بشأن احتمال استخدام كييف “قنبلة قذرة” خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي والتركي.

ووقعت مذكرة بودابست في 5 ديسمبر 1994 بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتتعلق المعاهدة بنزع السلاح النووي الأوكراني والضمانات الأمنية لاستقلال أوكرانيا.

ويعرف المختصون القنبلة “القذرة” بأنها عبارة عن “جهاز” لنشر الإشعاع وهي تعمل عكس القنبلة النووية التي تطلق طاقة هائلة، بمتفجرات بسيطة “تشتت” المواد المشعة

في السياق، وصف وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، القنبلة “القذرة” بأنها فكرة مقززة، نافيا المواقف الروسية التي تتهم كييف بنية استخدامها.

وفي تغريدة على تويتر، دعا رزنيكوف الوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لإرسال بعثات مراقبتها إلى أوكرانيا.