حماس تدين العدوان الصهيوني على سوريا: استمرار للحرب ضد الأمة

العالم - فلسطين

وعدّت "الحركة"، في تصريح صحفي للناطق باسمها، جهاد طه، العدوان استمراراً لحرب الاحتلال الهمجية ضدّ الأمة العربية وشعوبها ومقدراتها.



ورأى "طه" أن عدوان الاحتلال يتطلب توحيد الصفوف؛ لمواجهة الخطر الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يتهدّد فلسطين وشعوب المنطقة واستقرارها.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".



وقالت "الوكالة": إن دوي انفجارات سمع في سماء محيط دمشق، تبيّن لاحقًا أنها ناتجة عن عدوان إسرائيلي على دمشق وريفها.



وجاء القصف الإسرائيلي هذه المرة في النهار على غير عادة القصف الذي يأتي عادة خلال ساعات الليل، وأتى بعد ثلاثة أيام فقط من قصف عدواني مماثل على العاصمة السورية.