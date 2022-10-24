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القناة 12 العبرية: إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث إطلاق نار في بات يام قرب تل أبيب

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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