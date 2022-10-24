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رويترز: مقتل إثنين على الأقل وأُصيب 6 آخرون في اطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة سانت لويس الامريكية ومصرع المهاجم برصاص الشرطة

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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