طهران: الأميركيون مخطئون إذا راهنوا على تطورات البلاد الداخلية

خاص العالم

طهران حذرت كل من حاول ولا يزال يحاول يائسا العبث بأمنها وأمن مجتمعها، تحذير جاء من قمة هرم الدبلوماسية في البلاد.

وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن الاميركيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، منتقدة سلوكيات بعض السفارات الاجنبية لديها خلال اعمال الشغب الاخيرة في البلاد، واصفة إياه بغير المشروع.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الأميركيون مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، بعض السفارات الأجنبية في طهران تبنت سلوكا غير دبلوماسي خلال أعمال الشغب في البلاد، لايران الاشراف الكامل على سلوكيات بعض السفارات الاجنبية في طهران. ان سلوك بعض الدول الغربية في التعاطي مع الشان الايراني غير مشروع".

طهران وعبر نائبة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي، وطالبت أيضا الحكومات الأجنبية وسفاراتها في طهران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مضيفة أن بلادها تتوقع أن يحترم أعضاء البعثات الخارجية ودولهم قوانين وأنظمة إيران كدولة مضيفة.

تحذير آخر على أعلى المستويات العسكرية أيضا، اختصه قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بالسعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا الرياض إلى وقف التحريض الإعلامي السعودي ضد إيران؛ مؤكدا على رد إيران الحاسم في مقابل أي ضربة قد توجه إليها.

وقال الأدميرال تنكسيري: "'أحداث الشغب الأخيرة لم تشكل أي خطر على الجمهورية الإسلامية، يجب على وسائل الإعلام التابعة للسعودية أن تكف عن تحريضها ضد إيران ويجب على السعودية أن تنتبه لنفسها، لن نقبل بالتدخل في شؤوننا ما يقومون به ليس جيدا، هذا اعتداء على بلد آخر وان تلقينا ضربة سنوجه ضربة لهم ولا شك في ذلك".

تنكسيري أكد أن القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في إثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة وأن وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بتخويف العالم والمنطقة من إيران، موجها رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة.