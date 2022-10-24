للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للجمهورية

في مجريات جلسة الاثنين، فإن الجلسة تشكلت بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة. وتم تسجيل خمسين صوتا محايدا وورقتين ملغاتين مقابل تسعة وثلاثين فقط للمرشح للرئاسة ميشال معوض. كما حصل المرشح عصام خليفة على عشرة أصوات وثلاثة عشر نائبا اختاروا لبنان الجديد.

رئيس البرلمان نبيه بري حدد جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل أربعة أيام فقط من نهاية ولاية عون.

وسبق لمجلس النواب ان عقد ثلاث جلسات من دون التوصل الى انتخاب رئيس بسبب طرح البعض لاسماء استفزازية، ولعدم التوافق بين مختلف الكتل النيابية والسياسية، في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو/أيار، حيث لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

وقد برزت خلال الايام الماضية معلومات عن امكانية طرح الرئيس بري لحوار حول الاستحقاق الرئاسي.

وضمن السباق مع المهل الدستورية وتحسبا لفراغ آخر، كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ يمكن أن تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.

تطورات سياسية مأزومة، بينما تشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، وتفشى الفقر. وأصيبت المنظومة المالية بالشلل، وحرم المودعون من مدخراتهم في أكثر الأزمات زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية.

