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دولة القانون:هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة

دولة القانون:هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة
الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق احمد فواز، اليوم الاثنين، على ان هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة، مؤكدا ان نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل ستنعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني.

العالم-العراق

وقال الفواز في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "حسب الاخبار المؤكدة هناك بصمات أخير لتشكيل الحكومة المرتقبة والخميس القادم او يوم السبت المقبل ستعقد جلسة مجلس للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف"، بحسب الحوارات التي جرت في الوقت الحالي على الاغلب بداية الأسبوع القادم ستعقد الجلسة".

وأضاف ان "الاوزان النيابية ستكون ميزان اختيار الوزراء في حكومة السوداني، وتم تقسيم الوزارات الى 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للكرد والسنة"، موضحا ان ائتلاف ودولة القانون لديه اربع وزارات ومرشحة لخمس وزارات والوزن الانتخابي هو الحاكم ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية ترك اختيارها لرئيس الوزراء المكلف".

وأشار فواز الى ان "القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي لم يرشح الى أي وزارة".

وبين ان "انسحاب التيار الصدري وضع الكتل السياسية امام اختبار صعب من اجل الخروج بحكومة قوية قادرة على اخراج البلد من هذا الانسداد السياسي".

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دولة القانون:هناك بصمات أخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة

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