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رويترز: الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على دخول 3 مسؤولين سوريين على صلة باستخدام مزعوم لأسلحة كيماوية

الإثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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