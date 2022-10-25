استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله

العالم-فلسطين

وقالت الوزارة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس اليوم (فجر الثلاثاء)، وأطلقت الرصاص الحي على فلسطينيين؛ واستشهد 3.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 19 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم نابلس، بينها 3 إصابات بحالة خطرة وإصابة متوسطة.

وافادت مصادر فلسطينية بان قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل الجرحى الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على المدينة.

وأضافت أن إصابات ملقاة على الأرض داخل البلدة القديمة في نابلس، دون سماح جيش الاحتلال إلاسرائيلي لطواقم الإسعاف من تقديم الخدمات الطبية لهم.

مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، قال إنّ الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، قالت إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء، أعقب ذلك اندلاع مواجهات وصفت "بالعنيفة" بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

وأضافت الوكالة، أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي، منتشرة على أسطح منازل مطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، حيث يعتمد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار صوب أفراد من قوى الأمن الفلسطيني، حيث أصيب 4 منهم بجروح.

وحسب التلفزيون الفلسطيني الرسمي، "عناصر من الأجهزة الأمنية تمكنوا من كشف قوة خاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتصدوا لهم عند دوار الشهداء وسط المدينة (نابلس) في اللحظات الأولى للاقتحام".

وفي مدينة رام الله، استشهد فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح برام الله.