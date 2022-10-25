الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطينيون يحتشدون أمام مستشفى رفيديا في نابلس حيث يرقد شهداء وجرحى رصاص قوات الاحتلال

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. عرين الاسود تدخل الاحتلال في متاهات الارض.. الكيلاني مثالاً

4 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله + فيديو

النرويج تؤكد استمرارها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

زاخاروفا تشبّه زيلينسكي بأسامة بن لادن

روسيا: لم نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

مقتل 5 من قياديي "قسد" بقصف جوي تركي على ريف الحسكة